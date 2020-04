Pago su tutte le furie: “Vai a c***are, sparisci!”

Pago ha personalmente replicato - a suon di parolacce - contro un fan che lo ha insultato via social.

Pago si è infuriato contro uno dei suoi follower su Instagram, che aveva commentato in maniera provocatoria uno dei suoi ultimi post su Instagram. Il cantante si era sfogato per la condizione dei lavoratori del mondo dello spettacolo durante l’emergenza Coronavirus.

Pago: lo sfogo e la lite

Come molti altri artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, Pago ha mostrato la sua preoccupazione per come l’emergenza Coronavirus avrebbe colpito il suo settore.





Dall’inizio del rock down infatti sono stati migliaia gli eventi cancellati, annullati o rimandati a causa dell’emergenza Coronavirus, e tuttora non ci sono certezze su come e quando sarà possibile tornare a una sorta di normalità, anche per quanto riguarda il mondo della musica. Con una provocazione un hater di Pago gli ha suggerito di abbandonare il mondo della musica e dedicarsi invece a “raccogliere i pomodori”.

Il cantante non l’ha presa bene, e ha commentato a suon d’insulti: Ma tu che sei schierata in prima linea trovi la voglia e il tempo di venirmi a scassare la mi**hia ? Ma vai a ca**re va .. sparisci e trovati tu qualcosa da fare per te invece di sparare mi**hiate nei social degli altri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pago (@pagoufficiale) in data: 26 Apr 2020 alle ore 3:52 PDT

Tra i fan del cantante in tanti sono sopraggiunti con commenti in sua difesa, e per il momento la vicenda non è continuata. Pago sta trascorrendo la quarantena con l’amore ritrovato, Serena Enardu, suo figlio e il figlio che la fidanzata ha avuto da una precedente relazioni. Liti social escluse tutto sembra procedere a gonfie vele per la coppia, che ha confessato di voler presto convolare a nozze.