Sabrina Salerno in forma smagliante: la quarantena della diva degli anni 80 tra foto bollenti e ammirazione globale

Senza dubbio, la pandemia da Covid-19 sta stravolgendo la vita di tutti. E purtroppo, come intimato dagli esperti, continuerà a farlo anche nei prossimi mesi. Per questa ragione da ora tutti noi siamo chiamati ad attenerci alle regole anti-contagio, tra cui anche quelle relative al fatto di dover indossare mascherine e guanti quando siamo vicini ad altre persone. Chiaramente convivere con tali dispositivo è tutt’altro che semplice, soprattutto per chi indossa occhiali o soffre di claustrofobia. In ogni caso in tanti hanno deciso di farsi della mascherina personalizzate, proprio come la bellissima Sabrina Salerno.

Sabrina Salerno, sensuale quarantena

Attualmente in quarantena nella sua casa di Venezia, nelle ultime ore la splendida soubrette ha condiviso un nuovo scatto sul suo profilo Instagram. In esso si è dunque mostrata con indosso una mascherina fashion, cercando forse un modo alternativo e glamour per rispettare le norme governative.

Tuttavia quello che ha attirato l’attenzione dei fan è stato un altro particolare ben preciso, ossia lo strabiliante décolleté della meravigliosa artista ligure.

La diva degli anni 80, come si può chiaramente vedere, indossa una maglia azzurra super scollata, che mette decisamente in mostra la sua ampia scollatura. Inutile dire quanti commenti abbia ricevuto lo scatto in questione, acclarando ancora una volta la grande ammirazione per la bellissima donna che è Sabrina Salerno.