Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello in quarantena: le foto

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono più innamorati che mai: la coppia sta trascorrendo insieme la quarantena.

Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello stanno trascorrendo insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus nella casa del campione, a Tavullia, e i loro scatti insieme hanno fatto impazzire i fan.

Valentino e Francesca: la quarantena

In tanti hanno apprezzato alcuni degli scatti che Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si sono concessi durante questa “quarantena” forzata nella splendida tenuta del campione a Tavullia.

Sui social la modella ha sedotto i fan mostrandosi in bikini, e ha intrattenuto le sue ammiratrici svelando i suoi segreti di make up e la sua beauty routine. Con la coppia – che ha sempre preferito vivere la propria love story con discrezione – è presente anche il cane di Francesca, Ulisse.





La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2017 ma i due sono usciti allo scoperto solo un anno più tardi.

In tanti credono che stavolta per il campione sia quella giusta: lui stesso ha ammesso di desiderare un giorno una famiglia tutta sua, e molti credono che Francesca sia quella giusta. “Per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata”, aveva confessato il campione, già legato a Francesca Sofia Novello all’epoca della dichiarazione. Via social la modella fa spesso delle dediche romantiche al fidanzato e in una di queste, per il 41esimo compleanno di Valentino, ha scritto: “A guardarti negli occhi mi ci perdo, auguri Amore”, con la romantica foto di un loro bacio durante una vacanza alle Maldive.