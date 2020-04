Amadeus e Giovanna Civitillo stanno passando la loro quarantena nella villa romana, in attesa di tornare al lavoro una volta superata l'emergenza

Da oltre due mesi Amadeus e l’adorata moglie Giovanna Civitillo, insieme ovviamente al piccolo José di 10 anni, si trovano in quarantena. I due neo sposi sono per la precisione nella loro seconda casa a Roma, perché qui l’ex dj siculo doveva registrare le ultime puntate de I Soliti Ignoti – Il Ritorno. Tutto ciò prima della sospensione causata dell’emergenza Coronavirus, che ha bloccato pressoché quasi tutti i palinsesti televisivi.

I vertici di Viale Mazzini hanno infatti deciso, in accordo con lo stesso conduttore, di chiudere tutto per evitare problematiche di contagio. Pertanto nella fascia preserale di Rai Uno da qualche settimana stanno andando in onda le repliche del popolare show. Gli appuntamenti, nonostante siano già stati trasmessi nelle scorse stagioni, stanno comunque ottenendo un grande successo di ascolti, battendo persino Striscia la Notizia con Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Amadeus e Giovanna: la casa romana

Amadeus e Giovanna abitano solitamente a Milano, in un appartamento vicino al quartiere City Life e alla sede della Rai lombarda.

Si tratta di un’abitazione di lusso, con tanto di spettacolare veduta sul capoluogo meneghino. Tuttavia, come detto, l’ex presentatore di Sanremo sta vivendo al momento nella Capitale, lì bloccato dal lockdown governativo.





Stando alle foto postate sul profilo social della coppia, la casa romana di Amadeus e Giovanna Civitillo si trova al pianterreno. All’esterno è infatti dotata anche di un ampio giardino, dove il conduttore Rai e il figlio José giocano spesso a calcio. Non manca dunque lo spazio per svagarsi e divertirsi, nonostante la difficile situazione che, come tutti, stanno anche loro affrontando.