Antonio Zequila: “Le mie misure? 23 cm”

Antonio Zequila torna a far discutere con una confessione sulle sue misure e sull'amministrazione delle sue finanze.

Uscito dal Grande Fratello Vip Antonio Zequila continua a far parlar di sé con confessioni piccanti sulle sue misure e sulle sue liaison amorose. Sarà tutto vero?

Antonio Zequila senza freni: la confessione

Antonio Zequila è da poco uscito dal Grande Fratello Vip, dove nel bene e nel male ha fatto parlare di sé e infine ha lasciato la casa con grandi polemiche, affermando che secondo lui gli altri protagonisti del reality show non avrebbero meritato di arrivare in finale. Come sempre Zequila adora in particolar modo il gossip “piccante” e così lasciato il reality show ha continuato a far parlare di sé con la rivelazione sulle sue “misure” intime: “Circa 23 cm, hanno sempre fatto parlare”, ha detto Zequila.





L’ex volto del Gf Vip 4 ha anche confessato che il suo presunto passato da latin lover non sarebbe del tutto vero, e che in realtà questo tipo di ruolo gli sarebbe calzato solo nella finzione TV.

Quanto al successo Zequila ha dichiarato che avrebbe speso tutto in auto di lusso, e che per questo per un lungo periodo sarebbe rimasto “col sedere a terra”. Col tempo l’ex gieffino ha dovuto imparare ad amministrare le sue finanze e ora che è uscito dal Grande Fratello Vip in tanti si chiedono cosa gli riserverà il futuro: dopo l’eliminazione al GF Zequila ha dichiarato che non si sarebbe più occupato di tv, ma che sarebbe passato al cinema. Sarà vero? Nella casa del reality show le sue critiche agli altri concorrenti hanno finito con l’indignare il pubblico, che non gli ha concesso di arrivare in finale.