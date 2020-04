Barbara D'Urso ha un fidanzato segreto? I fan della presentatrice hanno notato un preciso dettaglio che alimenterebbe tali ipotesi

Barbara D’Urso non smette mai di stupire. Nonostante in questo momento sia più che impegnata nella conduzione delle sue trasmissioni Mediaset, voci di corridoio parlano di un suo probabile fidanzato segreto. Nel dettaglio, i fan della popolare presentatrice hanno notato un preciso elemento in uno dei video da lei girati di recente, fomentando il dubbio che non fosse sola in casa.

Barbara D’Urso fidanzata in quarantena?

La conduttrice di Pomeriggio 5 parla spesso della sua quarantena solitaria, dichiarandosi da tempo single. È persino arrivata a commuoversi in diretta affermando che avrebbe passato da sola anche le feste di Pasqua. Tuttavia, in un recente video girato in cucina e postato sul suo profilo Instagram, i follower della partenopea avrebbero notato un particolare ben definito. Il filmato tremolante ha infatti destato il sospetto che il cellulare non fosse appoggiato al muro, bensì nelle mani di qualcuno.

Il rumor su un presunto fidanzato segreto di Barbara D’Urso è ovviamente diventato subito virale sul web.

La signora di Canale 5 sta dunque condividendo con un’altra persona la sua quarantena? Alcuni hanno anche ipotizzato che il video potesse essere stato girato da un collaboratore domestico della Carmelita nazionale. Per il momento resta ad ogni modo ancora un mistero, tanto più che la diretta interessata non ha fatto nessun commento al riguardo.