Quarantena supersensuale per Belen Rodriguez, ma i fan notano un particolare: la risposta della showgirl argentina ai follower

Non c’è immagine, scatto o video di Belen Rodriguez che non mandi in estasi i suoi innumerevoli ammiratori su Instagram. Del resto ci vuole davvero poco a scatenare i like sui social per la bellissima modella argentina, che esprime sempre una carica sensuale estrema in ogni singola pubblicazione che condivide online.

Belen Rodriguez, il particolare sulla gamba

Ecco così che in una delle sue foto più recenti pubblicate sul web, la presentatrice di Tu si que vales si è mostrata seduta a terra indossando uno dei costumi da bagno della sua collezione Me-Fui. Coperta da un vestitino parecchio succinto, Belen ha così dato vita a nuovi entusiasmi da parte dei fan, che l’hanno letteralmente inondata di complimenti. Ovviamente non sono nemmeno mancati i commenti piccanti, tuttavia a catturare l’attenzione dei follower è uno strano particolare apparso sulla sua gamba.

Visualizza questo post su Instagram 𝙻𝚊 𝙱𝚎𝚕𝚞 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 27 Apr 2020 alle ore 12:19 PDT

Molti utenti si sono infatti domandati cosa fosse la strana striscia che attraversa la coscia della showgirl sudamericana.

A fornire la spiegazione è stata poi la stessa diretta interessata, che ha chiarito divertita: “Sono le spalline del vestito”. Risolto dunque il mistero, non resta che continuare ad apprezzare Belen Rodriguez in tutta la sua bellezza, in attesa di rivederla presto in tv. La sua avvenenza, nel mentre, non accenna a sfiorire minimamente, nemmeno in questo periodo di lunga quarantena dettata dal coronavirus.