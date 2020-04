Diletta Leotta, la quarantena con Scardina: le parole

Daniele Scardina ha fatto alcune confessioni su come lui e Diletta Leotta starebbero trascorrendo la quarantena.

Diletta Leotta sta trascorrendo la quarantena col fidanzato, Daniele Scardina, che per la prima volta ha rivelato come i due starebbero trascorrendo le loro giornate chiusi in casa.

Diletta Leotta e Scardina: la quarantena

Dopo mesi di avvistamenti Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno finalmente ufficializzato la liaison, e ora stanno trascorrendo insieme anche la quarantena per l’emergenza Coronavirus. Quella che è stata una “prova di convivenza” obbligata sarebbe andata piuttosto bene, e Scardina ha rivelato che la conduttrice avrebbe preparato per lui degli ottimi manicaretti (mentre lui non si sarebbe minimamente avvicinato ai fornelli). I due si sono concessi qualche allenamento insieme in terrazza, hanno festeggiato il 28esimo compleanno della conduttrice e per finire hanno trascorso molto tempo a guardare film e serie tv, come una giovane coppia qualsiasi.





A chi gli chiede perché finora si fossero “nascosti” Scardina ha risposto: “Non ci nascondiamo né niente.

Non lo abbiamo mai voluto fare in realtà. Cerchiamo solo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori, lei soprattutto. Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi.” I due sembrano essere più felici che mai, e c’è già chi vocifera che molto presto potrebbero esserci i fiori d’arancio: prima del pugile Diletta Leotta era fidanzata col manager Sky Matteo Mammì, con cui la relazione era ormai diventata sempre più seria. La conduttrice non ha nascosto di volere una famiglia numerosa, e di sognare presto anche le nozze. Scardina sarà quello giusto?