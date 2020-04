Alessia Amendola: chi è la figlia di Claudio Amendola?

La figlia di Claudio Amendola? Identica a lui! Tutto quello che c'è da sapere su Alessia Amendola.

Claudio Amendola ha 3 figli e con ciascuno di loro ha un legame forte e profondo. La maggiore dei suoi figli si chiama Alessia, ed è nata durante il matrimonio tra l’attore e la sua ex moglie, Marina Grande. Alessia ha scelto di seguire le orme del padre, tentando la carriera nel mondo teatrale.

Alessia Amendola: chi è

Classe 1984, Alessia Amendola è una giovane attrice, doppiatrice e conduttrice italiana. Oltre alla somiglianza fisica il suo cognome famoso la rende immediatamente riconoscibile: è la figlia maggiore di Claudio Amendola, uno dei volti più amati del panorama cinematografico italiano. Oltre a Alessia, nata durante il primo matrimonio dell’attore con Marina Grande, Claudio Amendola ha altri due figli: Giulia e il più piccolo, Rocco, nato dall’unione tra l’attore e la seconda moglie, Francesca Neri.

Claudio Amendola è estremamente legato ai suoi figli e sembra che Alessia abbia seguito la strada del teatro , condividendo con suo padre la passione per la recitazione.

Senza dubbio la maggiore delle sorelle Amendola è conosciuta soprattutto per il suo lavoro nel doppiaggio: in passato ha doppiato attrici del calibro di Jennifer Lawrence, Vitani piccola in Re Leone II, Emily VanCamp, Nina Dobrev, Lindsay Lohan, Taylor Momsen, Megan Fox, Kristen Stewart, Mila Kunis, Mary- Kate e Ashley Olsen e moltissime altre.