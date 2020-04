Francesco Totti fa gli auguri a Ilary Blasi per il 39esimo compleanno

Francesco Totti ha fatto dei romantici auguri a sua moglie, Ilary Blasi, che ha festeggiato il compleanno in quarantena.

Compleanno in quarantena per Ilary Blasi, che quest’anno a causa dell’emergenza Coronavirus è stata costretta a festeggiare in casa insieme al marito, Francesco Totti, e ai figli Cristian, Chanel e Isabel, con una cena in famiglia. Suo marito le ha fatto uno speciale augurio via social.

Ilary Blasi: gli auguri di Totti

Il 28 aprile Ilary Blasi ha spento 39 candeline, e a festeggiarla in primis è stato suo marito, Francesco Totti, che via social le ha dedicato un tenero messaggio: “Auguri amore mio”, ha scritto l’ex campione sui suoi canali social, condividendo un suo scatto insieme alla moglie.

La coppia sta trascorrendo la quarantena in casa, con i 3 figli Cristian, Chanel e Isabel. Lo stesso Totti aveva scherzato sulla quarantena dicendosi “ospite in casa sua” e aveva raccontato qualche aneddoto del suo quotidiano accanto alla moglie.

I due hanno trascorso il tempo a giocare e a studiare con i loro tre figli, e Totti ha partecipato ad alcune dirette social in cui – tra le altre cose – ha confidato come vedrebbe il futuro di suo figlio Cristian nel mondo del calcio. Il maggiore dei figli di Totti ha infatti deciso di seguire le sue orme, ma l’ex campione ha affermato di escludere un suo possibile futuro nella squadra “rivale” della Roma, la Lazio.

Ilary Blasi usa i social meno di lui, e in uno dei suoi ultimi scatti è ritratta insieme alla figlia più piccola, Isabel, che secondo i fan sarebbe tale e quale a lei. La tenera foto delle due ha fatto il giro dei social, ottenendo centinaia di like.