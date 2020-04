Tra provocazioni e consigli osé, Franco Trentalance ha detto la sua sui rapporti sotto le lenzuola in quarantena.

Franco Trentalance, coach ed ex divo a luci rosse, ha rivelato su Escort Advisor i suoi consigli sui rapporti in quarantena, e ha dichiarato che a suo avviso a emergenza finita le richieste alle escort aumenteranno.

Franco Trentalance: consigli sui rapporti in quarantena

Con confessioni piccanti e provocatorie sulla vita sotto le lenzuola in quarantena, Franco Trentalance ha deciso di dispensare i propri consigli su Escort Advisor, e alla questione starebbe dedicando persino la stesura del suo libro. Il coach ed ex attore a luci rosse ha dichiarato che le donne sarebbero avvantaggiate quando ad autoerotismo, perché i sex toys a loro disposizione sarebbero di più. A seguire ha rivelato che a suo avviso in quarantena i rapporti sessuali di una coppia dovrebbero essere gli stessi di sempre, e che al contrario per le coppie i cui rapporti siano diminuiti durante questo periodo ci sia qualcosa che non va.





Il coach ha anche affermato con fare provocatorio che, finita l’emergenza, a suo avviso aumenterà la richiesta di escort: “Dopo questo periodo di emergenza ci sarà un grande incremento di richieste di escort perché i single avranno più difficoltà nell’approccio!”, ha dichiarato.

Vere o no è fuor di dubbio che le affermazioni di Trentalance faranno discutere, e ovviamente agli appassionati del genere non resta che aspettare anche il suo discusso libro sulla questione, in cui verrà sviscerata ancora più approfonditamente la questione della sessualità ai tempi del Coronavirus. Sui social intanto sono in molti a rivolgere domande al coach, che a quanto pare sarebbe sempre pronto a dispensare i propri consigli.