Malato da tempo di un brutto male, l'attore indiano Irrfan Khan è morto a soli 53 anni: era una delle celebrità di Bollywood

È venuto a mancare a Mumbai, sulla costa occidentale dell’India, dopo una lotta dura contro il cancro. Aveva 54 anni Irrfan Khan, una delle star più apprezzate di Bollywood, spesso però anche presente in pellicole di gran rilievo a Hollywood. Il suo nome è legato soprattutto a due film, premiati con diversi Oscar e con molto calore da parte del pubblico, anche italiano. Parliamo nello specifico di The Millionaire di Danny Boyle del 2008 e di Vita di Pi del 2012, che vinse 4 statuette, di cui una alla regia.

Irrfan Khan: la popolarità mondiale

Sono dunque questi i due titoli diventati pressoché nazional-popolari in tutto il mondo, che hanno lanciato Irrfan Khan a livello globale. Pur avendo una matrice culturale prettamente indiana, le due pellicole sono infatti stati apprezzate da milioni di spettatori.

Come tutti sicuramente ricordano, The Millionaire racconta le vicende di un giovanissimo concorrente in una gara televisiva, che partecipa e poi vince al gioco allo scopo di ritrovare la ragazza di cui si è innamorato. Vita di Pi è invece un’avventurosa scommessa cinematografica, in quanto si svolge per la maggior parte su una scialuppa che sopravvive per oltre duecento giorni in mare.





L’attore aveva già annunciato nel 2018 la sua malattia, un tumore raro che colpisce le ghiandole del colon. Era poi stato curato a Londra e nel 2019 aveva detto di essere pronto per tornare alla recitazione. Purtroppo per lui, non ne ha più avuto la possibilità. Solo pochi giorni fa, Khan aveva perso la madre 95enne, partecipando ai funerali con una videochiamata.