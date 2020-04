“Puzza e non fa la doccia”, la rivelazione su Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio non si lava? L'indiscrezione imbarazzante sull'attore impegnato in difesa dell'ambiente.

Sono molte le voci vere o presunte sulle star di Hollywood che avrebbero un rapporto controverso con l’igiene, e secondo una recente indiscrezione tra di esse vi sarebbe anche Leonardo DiCaprio che, per amore dell’ambiente, non farebbe spesso uso di acqua e sapone.

Sono molte le star che, secondo i rumor in circolazione, avrebbero un rapporto conflittuale con le pratiche igieniche. Tra queste sembra che ci sia anche Leonardo DiCaprio, attore Premio Oscar impegnato in prima linea per le battaglie a favore del sociale e dell’ambiente. E proprio per amore dell’ambiente sembra che Leonardo DiCaprio abbia ridotto al minimo il suo consumo di acqua e sapone, non senza “danni” verso se stesso. Sempre secondo il rumor le fidanzate di DiCaprio (alcune delle quali tra gli angeli più famosi di Victoria’s Secret) avrebbero fatto fatica a portare avanti le liaison con l’attore proprio a causa dei suoi problemi d’igiene.

La verità sulla vicenda non è data sapere, quel che è certo è che l’attore è attualmente sulla bocca di tutti non solo per il suo impegno ambientale e umanitario, ma anche perché è una delle celebrities ad aver partecipato a una delle donazioni più generose contro l’emergenza Coronavirus (avrebbe donato 12 milioni di dollari in aiuto delle persone meno abbienti degli Stati Uniti). Sui social DiCaprio ha sempre cercato di sensibilizzare il pubblico verso le tematiche a lui care, e in difesa dell’ambiente ha fondato una Onlus benefica di cui sarebbe il principale promotore.