Brutta caduta per Maddalena Corvaglia: l’incidente in quarantena

Un video divertente si è trasformato in un brutto incidente per l'ex velina Maddalena Corvaglia.

In quarantena nella sua casa di Los Angeles, Maddalena Corvaglia ha provato ad intrattenere i fan mostrandosi in un video in cui si dedicava alle pulizie di casa con i pattini. Qualcosa però deve essere andato storto…

Incidente in quarantena per Maddalena Corvaglia

Senza volerlo Maddalena Corvaglia è stata vittima di una brutta caduta dentro casa: a mostrarla, a suon di risate, è stata la stessa ex velina, che per divertimento aveva deciso di fare le pulizie con i pattini. Per fortuna non si sarebbe fatta nulla di grave, e in tanti hanno trovato estremamente divertente il suo video.





L’ex velina sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Los Angeles, città in cui si era trasferita per seguire l’amica Elisabetta Canalis, a cui era legata dai tempi di Striscia. Non è chiaro perché le due, soltanto in tempi recenti, abbiano chiuso i rapporti: oltre a non mostrarsi più insieme sui social entrambe hanno preferito glissare alle domande dei giornalisti a proposito della fine del loro rapporto.

Le due avevano aperto insieme una palestra a Los Angeles ed erano state l’una la testimone di nozze dell’altra. Qualcosa di grave deve essere accaduto per spingerle a rompere una delle amicizie più longeve dello show business, ma la verità dietro la vicenda non è data sapere. Elisabetta Canalis attualmente vive a Los Angeles, e sta trascorrendo la quarantena con sua figlia Skyler Eva e suo marito, Brian Perry.

Neanche l’emergenza Coronavirus sembra aver fatto in modo che le due ex veline si riavvicinassero.