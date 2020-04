Naike Rivelli si è recentemente mostrata sui social in una versione inedita: il topless da contadina della showgirl figlia d'arte

Naike Rivelli, bellissima primogenita della spettacolare Ornella Muti, ha deciso di passare la quarantena nella sua casa di campagna in Piemonte. In questi ultimi mesi, i follower della showgirl hanno avuto modo di vedere tale abitazione per merito delle molte foto da lei postate sui social. Tuttavia, nelle ultime ore, la nota figlia d’arte è tornata a far parlare di sé perché su Instagram si è mostrata in una versione giardiniera super sexy, intenta a zappare il suo personale orto.

Naike Rivelli, topless in giardino

Chiaramente non sono mancate le reazioni dei suoi circa 260 mila follower. In molti hanno infatti apprezzato i nuovi contenuti, ma altri hanno fortemente criticano le iniziative della modella. La bella Naike Rivelli ha difatti arricchito il suo profilo social con un nuovo filmato e nuove foto dove appare senza reggiseno.

Con solamente dei leggings indosso, si è fatta immortalare di spalle con la vanga in mano, mentre si dedicata alla preparazione della terra.

Ovviamente non è stata questa la prima volta che abbiamo visto Naike mettere in mostra le sue grazie. In questa occasione è però in giardino, fuori casa, completamente in topless ma con le ciabatte bianche col pelo. La figlia di Ornella Muti, alle prese con l’orticoltura, ha dunque scatenato di nuovo il web per questi suoi nuovi contenuti “artistici”.