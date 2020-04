Paolo Ciavarro ha avuto una lunga e importante storia d'amore prima di conoscere Clizia Incorvaia.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 Paolo Ciavarro ha trovato l’amore, conquistando il cuore di Clizia Incorvaia (modella ex moglie di Francesco Sarcina, più grande di lui). Non tutti sanno però che prima d’incontrare Clizia nel cuore di Paolo c’è stata un’altra fidanzata piuttosto importante.

Paolo Ciavarro: la fidanzata prima di Clizia

Per moltissimi anni Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, è stato legato a Alicia Bosco. I due sono stati insieme per circa 4 anni e la loro relazione era ormai ufficiale: dopo le presentazioni in famiglia la storia sembrava destinata a durare, e a quanto sembra i due si sarebbero lasciati in maniera pacifica. Paolo avrebbe addirittura confessato di sentire ancora oggi la sua ex, con cui avrebbe mantenuto un rapporto d’affetto e stima reciproca.

“Sono stato fortunato, ho trovato una bellissima persona. Lei ora è fidanzata ma ogni tanto ci vediamo. Mi fa sempre piacere, ci siamo lasciati bene, resta l’affetto, la stima”, ha dichiarato l’ex Gieffino. Come la prenderà Clizia Incorvaia?

Nella casa del Grande Fratello Vip Paolo si è legato all’ex moglie di Francesco Sarcina, ma a causa dell’emergenza Coronavirus i due sono rimasti separati per diverso tempo anche dopo la fine del programma.