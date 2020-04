Sara Affi Fella, incinta del fidanzato Francesco Fedato, non potrebbe essere più felice: l'ex tronista ha raccontato la sua gravidanza su Instagram

Tutti ricorderanno i terribile periodo vissuto da Sara Affi Fella dopo la scandalo successo a Uomini e Donne. Tuttavia ora sempre tutto passato, mentre per lei si apre un nuovo capitolo della sua vita. Tra pochi mesi, infatti, l’ex tronista diventerà mamma per la prima volta, di nuovo serena accanto al compagno Francesco Fedato. L’influencer ha così voluto raccontare la gioia della gravidanza direttamente sul suo profilo Instagram, dove ha condivido il video del primo test da lei realizzato che le ha confermato di essere in dolce attesa.

Sara Affi Fella incinta

Nella didascalia a corredo del suddetto video, Sara Affi Fella ha poi precisato che il bebè in arrivo è stato fortemente voluto. “Da quel giorno tutto è cambiato. Ricordo tutto di quella mattina, sapevo che c’era qualcosa dentro di me e decisi di fare il test dopo un piccolo ritardo.

Uscì il risultato che tanto desideravamo. Incinta“. Sempre secondo il suo racconto, il cuore le si riempì di gioia, scoppiando persino a piangere dalla felicità.





La notizia della gravidanza ha dunque reso finalmente perfetta la sua vita. “Quel giorno sono rinata, non mi sono mai sentita così felice”, ha infatti ribadito ancora l’ex concorrente di Temptation Island. “Non importava più nulla, c’eri solo tu nei nostri pensieri. Ti abbiamo voluto e tenuto con noi dal primo instante. Ora ti aspettiamo con ansia, amore nostro”. Auguriamo dunque a Sara di viversi appieno tutti i momenti della sua futura vita da mamma, lontana da scandali o accuse di alcun genere.