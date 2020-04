Serena Enardu ha raccontato ai suoi fan sui social uno spiacevole inconveniente di cui è rimasta vittima: ecco cosa le è capitato

Sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, Serena Enardu si lascia spesso andare a chiacchierate virtuali con i suoi numerosi fan. Anche in questo periodo di quarantena forzata per via dell’emergenza Coronavirus, la compagna di Pago non perde occasione di raccontare tutto quanto le succede quotidianamente. Così, poche ore fa, Serena ha voluto raccontare uno spiacevole inconveniente capitatole, in merito al quale ha commentato: “Ho sentito un bruciore fortissimo”. Cosa sarà dunque successo alla ex tronista sarda?

Serena Enardu, l’incidente all’occhio

Poche ore fa, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip 4 si è collegata come al suo solito su Instagram, per chiacchierare un po’ con i suoi follower. Proprio in tale occasione ha dunque narrato un piccolo incidente accadutole dopo la festa di compleanno organizzata per suo figlio Tommaso.

Serena Enardu ha quindi raccontato di aver messo le lenti a contatto nell’acqua micellare anziché nella composizione salina apposita.





Le conseguenze sono state chiaramente poco piacevoli, quando la mattina successiva ha tentato di metterle. “Mi sono spaccata l’occhio. Ho sentito un bruciore fortissimo e ho iniziato a lacrimare”. Poi però Serena ha tenuto a tranquillizzare i fan, precisando che tutto si è risolto bene dopo aver comprato in farmacia un collirio adatto a far passare l’irritazione. Dopo aver risolto la questione, la donna ha infine avuto un fortissimo mal di testa, forse causato dalla tensione e dalla paura per l’accaduto.