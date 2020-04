Stefano De Martino ha raccontato sui social di essersi allontanato da Belen e Santiago: come mai ha preso questa decisione?

Nelle scorse ore Stefano De Martino ha annunciato sui social di aver lasciato Milano per trasferirsi a Napoli. Dopo aver passato la quarantena in casa con Belen e Santiago, il conduttore di Stasera tutto è possibile si è dunque separato dalla sua famiglia. Come mai avrebbe preso questa drastica decisione?

Stefano De Martino “separato” da Belen

Pare che l’ex ballerino di Amici abbia scelto di continuare la sua quarantena da solo, come da lui stesso precisato nelle sue IG Stories. “Mi sono trasferito a Napoli e ora capisco quanto sia dura trascorrere la quarantena da soli. Finora ho avuto la fortuna di stare con la mia famiglia, ma tra un mese circa torna Made in Sud. Per questo ho scelto di trasferirmi da solo a Napoli, perché tra poco riprenderò a lavorare”.





Quindi Belen e Stefano si sono sì separati, ma solo per ragioni di lavoro.

“Il mio pensiero va a tutti coloro i quali sono soli a casa, è davvero dura”, ha poi precisato il partenopeo, che presto vedremo dunque di nuovo in tv alla conduzione del game show di Rai Due ereditato da Amadeus. L’espressione triste di Stefano De Martino mentre annunciava su Instragram il suo distacco dalla famiglia è stato molto sentito dai fan. Nel mentre, da parte della moglie non c’è stato nessun commento o post al riguardo. L’ultima pubblicazione della showgirl argentina è stata infatti una sua foto con un vestito super sexy dal sapore già estivo.