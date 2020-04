Una ex dama di Uomini e Donne ha dato una notizia scioccante ai suoi fan su Instagram: ecco di cosa si tratta

I fan più accaniti di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente Annamaria Adinolfi, una ex dama del parterre senior che partecipò al programma qualche tempo fa. La donna decise poi di abbandonare il dating show mariano, ma ha continuato tuttavia a essere molto seguita sui social. Per tenere attivo il proprio account, ogni giorno Annamaria posta infatti parecchi contenuti che riguardano il trono over. Tuttavia, sempre su Instagram, nelle scorse ore la donna ha anche dato una bruttissima notizia a tutti i suoi follower.

Uomini e Donne: la brutta notizia

Annamaria Adinolfi, ex dama di Uomini e Donne, ha un gruppo social dove è parecchio attiva. Pochi istanti fa, come detto, la signora ha però fatto una rivelazione a dir poco scioccante, che ha lasciato tutti i suoi seguaci letteralmente senza parole.





Nel dettaglio, la donna ha parlato di sua figlia Valentina, rivelando che al momento non sta vivendo un bel momento.

“Il male è tornato dopo un anno, non credo più a nulla”, ha infatti scritto Annamaria, lasciandosi comprensibilmente prendere dal più profondo sconforto. In un periodo così difficile per il nostro paese, dove l’emergenza Coronavirus ci obbliga a restare in casa e lontani gli uni dagli altri, questa tremenda notizia l’ha praticamente distrutta. Come ogni madre, infatti, anche la ex dama è evidentemente molto preoccupata per la salute di sua figlia. A lei vanno ovviamente gli auguri più sentiti, affinché la malattia possa sparire in un battibaleno.