Veronica Gentili dice no a Feltri a Stasera Italia: “Le parole pesano”

Dopo la frase shock di Vittorio Feltri sui meridionali “inferiori”, Veronica Gentili ha scansato l’ipotesi di invitare il direttore di Libero nel suo programma, Stasera Italia, e ha spiegato perché.

Veronica Gentili contro Vittorio Feltri

Non corre buon sangue tra Veronica Gentili e il direttore di Libero Vittorio Feltri, e già in passato la conduttrice ha avuto con lui qualche alterco. Quanto all’ultima frase shock pronunciata da Feltri in diretta TV (dove ha definito i meridionali “inferiori” nella gestione dell’emergenza Coronavirus), la conduttrice si è espressa con fermezza, dichiarando che le parole hanno un peso e che per questo non avrebbe intenzione di ospitare Feltri nel suo programma, Stasera Italia. “Stiamo vivendo un momento di inasprimento dei toni tra Nord e Sud. Andare in questo momento a mettere il dito in questa piaga e ad esprimersi su questioni come queste in una maniera un po’ superficiale credo che sia estremamente controproducente”, ha detto la conduttrice, aggiungendo anche che secondo lei è un bene che lei e Feltri siano “due rette parallele impossibilitate a incontrarsi”.





La frase incriminata del direttore di Libero gli è costata polemiche e indignazioni a non finire, e oltre a molte edicole (che si sono rifiutate di continuare a vendere il suo giornale) Feltri è stato sanzionato da Agcom per la frase pronunciata a Fuori dal Coro.

Online ha iniziato anche a prendere piede una petizione per chiedere la sua radiazione dall’albo dei giornalisti, e le firme aumentato ogni giorno di più. Il direttore per il momento non è tornato sui propri passi e non ha chiesto scusa per la vicenda.