Alena Seredova ha svelato la data prevista per la nascita della sua terza figlia, attesa per Giugno.

Ora che la nascita della sua bambina si avvicina, Alena Seredova ha svelato la data prevista per il parto e non ha nascosto la sua preoccupazione per quanto riguarda gli ospedali e l’emergenza Coronavirus.

Alena Seredova: il parto della figlia

La showgirl Alena Seredova ha rivelato che la data prevista per la nascita della sua bambina (la sua terza figlia dopo David Lee e Louis Thomas, avuti da Gigi Buffon) è il 2 giugno. La showgirl sarebbe preoccupata per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus e la situazione degli ospedali (dove chiaramente sarebbe più facile essere contagiati rispetto che restando chiusi in casa). Proprio per questo motivo la showgirl, durante questi mesi di gravidanza, avrebbe evitato gli ospedali facendosi visitare privatamente da uno specialista di Milano. Al di là delle paure e delle preoccupazioni legate a questo periodo estremamente difficile per tutti, la showgirl ha dichiarato di voler essere fiduciosa e di non vedere l’ora di abbracciare la sua bambina.





Lei e Alessandro Nasi sono legati da diversi anni e oggi la coppia ha finalmente consacrato il proprio sogno d’amore con l’arrivo della piccola, di cui ancora non è stato svelato il nome.

Per annunciare la gravidanza la coppia ha scelto un tenero scatto via social, con il pancino della Seredova appena visibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 29 Gen 2020 alle ore 3:00 PST

La coppia ha trascorso la quarantena nella casa di campagna della showgirl, che ha approfittato dei primi raggi di sole primaverile per rilassarsi durante gli ultimi mesi della sua gravidanza.