Britney Spears ha quasi incendiato del tutto la sua palestra di casa: la causa sarebbero delle candele che aveva con sé durante l'allenamento

Britney Spears ha quasi completamente incendiato la sua palestra di casa. La causa sarebbe rintracciabile in un paio di candele che la diva aveva portato con sé durante l’allenamento. Si tratta dunque di un nuovo incidente per la popstar americana, che già nelle scorse settimane si era rotta un piede sempre nella sua palestra personale. La cantante, anche in quell’occasione, aveva postato un video che era diventato subito virale in rete.

Prima di dare inizio alla sua sessione giornaliera di esercizi, Britney Spears ha dunque raccontato ai fan che stava per mandare tutto in fumo. “Avevo con me un paio di candele e… una cosa tira l’altra, ho bruciato tutto. Ho praticamente dato fuoco quasi a tutto. […] BOOM! Per grazia di Dio è subito scattato l’allarme e fortunatamente nessuno si è fatto male”.

L’interprete di “Ops… I did it again!” ha dunque realizzato quello che racconta il titolo del suo popolare pezzo! In ogni caso, ha precisato ancora lei, “poteva andare molto peggio”.