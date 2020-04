Avete mai visto la spendida casa al mare di Clizia Incorvaia? Ecco lo scrigno dei sogni dell'ex gieffina siciliana

Clizia Incorvaia è stata certamente una delle protagoniste dell’appena conclusa edizione del Grande Fratello Vip 4. L’ex moglie di Francesco Sarcina si è infatti messa in gioco senza remore, facendo della sua esperienza una partecipazione sentita e coinvolgente. Peccato solo che un episodio increscioso dettato dalla rabbia l’abbia poi costretta a uscire dalla Casa anzitempo. Ad ogni modo, se di lei abbiamo imparato a conoscere il carattere e parte del suo pensiero, avete mai visto dove abita.

Visualizza questo post su Instagram “Esagerare ma con equilibrio “😉 Alberto Schön Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 27 Apr 2020 alle ore 11:30 PDT

Clizia Incorvaia, casa da sogno

L’influencer siciliana, come noto, ha la sua casa primaria ad Agrigento, dove vide con la figlia nata dalla relazione con il frontman delle Vibrazioni. Da quel che si percepisce dalle foto e dai video da lei postati su Instagram, la bella sicana è letteralmente immersa nella natura, peraltro vicinissima al mare.

Visualizza questo post su Instagram Pizza challenge chi partecipa?? Ovviante ci vuole anche l’outfit giusto😉🍕 Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 22 Apr 2020 alle ore 12:52 PDT

Natura incontaminata, grandi spazi verdi e tranquillità: le giornate della ex gieffina si svolgono come in un bellissimo sogno, lontano dal caos e dai rumori della città.

Anche gli arredi interni della villa sono un mix di rustico e moderno. Clizia Incorvaia si fotografa spesso in cucina, dove negli ultimi tempi ama dilettarsi in nuove ricette. Un posto spettacolare, dunque, che si vede chiaramente anche nelle dirette Instagram che intrattiene con i suoi fan.