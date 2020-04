Coronavirus, il gesto di solidarietà di Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono stati lodati per il loro generoso gesto: i due hanno prestato servizio come volontari.

Dopo la raccolta fondi con cui hanno reso possibile ampliare il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di manifestare la loro solidarietà durante l’emergenza dedicandosi al volontariato.

Chiara Ferragni e Fedez: volontariato

Attraverso l’iniziativa Milano Aiuta, Fedez e Chiara Ferragni si sono recati personalmente a distribuire cibo alle famiglie che ne avessero bisogno in alcuni quartieri di Milano. I due hanno documentato il gesto di solidarietà attraverso i propri profili social, e hanno chiesto a chi volesse di partecipare alle donazioni per aiutare promossa dal comune di Milano. “Abbiamo imbustato le casse di frutta per ogni famiglia per poi ci recarci in uno dei tanti punti di raccolta della città per distribuire la spesa ad alcune famiglie della zona”, ha raccontato la coppia, in sella a delle biciclette e con tanto di mascherina sul volto.

In tanti via social hanno lodato il gesto della coppia che, almeno durante l’emergenza, ha mostrato la propria solidarietà a favore dei più deboli e di coloro che fossero impegnati in prima linea per combattere l’emergenza.

I due hanno più volte utilizzato i social anche per spingere i loro far a rispettare le regole e restare in casa, e ovviamente la loro raccolta fondi (e la loro generosa donazione) è servita ad ampliare il reparto di terapia intensiva del San Raffaele in tempi record.