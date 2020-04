Fedez ha reagito in modo incredibile ad alcune precise parole del piccolo Leone: ecco cosa è successo in casa Ferragnez

Fedez e Chiara Ferragni continuano a intrattenere i loro fan in questa lunga quarantena con foto e video della la loro quotidianità. Sovente protagonista delle loro clip è peraltro il piccolo Leone, che con le sue espressioni divertenti e tenere sta letteralmente facendo impazzire i tanti follower della coppia. Proprio il piccolo di casa Ferragnez si è trovato al centro di un nuovo episodio social, che ha riscosso un numero incredibile di visualizzazioni.

Fedez sconcertato da Leone

Nello specifico, il video in questione è stato girato durante la colazione, quanto papà Fedez ha spronato Leone a dirgli “Ti amo”. Il piccolo, però, con grande furbizia ha dapprima preso in giro il rapper dicendo “ti amo” a mamma Chiara. Poi gli ha combinato davvero un bello scherzetto, immedesimandosi senza saperlo nel celebre Carletto della nota canzoncina per bambini!

Visualizza questo post su Instagram Può sempre andare peggio Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 28 Apr 2020 alle ore 1:38 PDT

Il piccolo, alla fine, ha infatti detto la frase tanto agognata da Fedez, ossia “Ti amo papà”.

Peccato però che nel dirlo ha indicato il nonno Franco, che sta passando la quarantena a Milano con loro. L’espressione basita e interdetta del cantante ha così fatto subito il giro del web. Il rapper ha postato l’esilarente contenuto su Instagram, commentando con un triste: “Può sempre andare peggio”. Immediata è stata poi la replica dei fan, uno dei quali, con estrema ironia, ha precisato: “Era peggio se indicava l’idraulico”.