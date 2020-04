Intervenuto a Stasera Italia, Flavio Briatore ha commentato le decisioni del Governo: "Promesse e chiacchiere con milioni di disoccupati"

Flavio Briatore non ha mostrato di muoversi di un millimetro dalla sua posizione critica nei confronti del Governo. Del resto, da imprenditore affermato, conosce bene le conseguenze dell’ormai certa crisi economica derivante dal coronavirus. In collegamento con Stasera Italia su Rete 4, ha dunque precisato che secondo lui si doveva aprire le attività a macchia di leopardo. “Non ha senso tenere chiuse le regioni dove non ci sono più contagi. Gli italiani sono stati bravissimi, la diffusione del virus è diminuita grazie ai loro comportamenti. Ma il governo ha fatto solo promesse e chiacchiere. […] A settembre e ottobre milioni di italiani saranno senza lavoro”.

Flavio Briatore inesorabile

Al centro delle considerazioni fatte da Briatore c’è anche il fatto che al momento nessuna azienda ha ricevuto nulla.

Inoltre sono pochi i lavoratori autonomi che hanno ricevuto i fatidici 600 euro promessi dai decreti. “In questa situazione le imprese non hanno la liquidità necessaria per tornare a lavorare”, ha precisato ancora l’imprenditore in un’intervista esclusiva ad “America Oggi”, dove è tornato a criticare aspramente l’operato di Giuseppe Conte nella gestione dell’emergenza Covid-19.





Oltre a puntare il dito contro le misure economiche, Briatore ha però suggerito delle possibili soluzioni per portare l’Italia ad affrontare la difficile Fase 2. “In questo momento servono finanziamenti a fondo perduto. Già prima del Coronavirus la situazione economica del nostro Paese non era brillante”, ha di fatto puntualizzato il dirigente piemontese. “Quella che stiamo vivendo è la terza guerra mondiale. Purtroppo non abbiamo un governo forte in grado di sopportare questa drammatica situazione”.