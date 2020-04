Sui social è spuntata una foto in bianco e nero del premier Giuseppe Conte giovanissimo.

I cittadini italiani conoscono il volto del Premier Conte solo da un paio d’anni, e della sua vita prima di entrare nel Governo non si conoscono molte foto (e del resto lui stesso è sempre stato molto riservato). Sui social, in queste ore, è emerso però uno scatto in bianco e nero di un giovanissimo Giuseppe Conte.

Giuseppe Conte ieri e oggi: la foto

Durante l’emergenza Coronavirus Giuseppe Conte ha preso in mano le redini del paese comunicando i decreti volti a cercare di contenere la grave epidemia che ha colpito l’Italia. Sui social però non sono mancati anche attimi di spensieratezza, e dopo la nascita de “Le bimbe di Conte” e le ricerche su Pornhub (che avrebbero visto apparire in testa proprio il nome del premier italiano), in tanti si sono chiesti quale fosse l’aspetto di Conte qualche anno fa, prima d’intraprendere la carriera politica.

Sui social è spuntato uno scatto in bianco e nero in cui il presidente è ritratto giovanissimo, forse alla fine degli anni ’80.







Il premier è nato l’8 agosto 1964 e oggi è legato a Olivia Paladino, figlia dell’attrice svedese Ewa Aulin. Conte è stato sposato con Valentina Fico, madre del suo unico figlio, Niccolò (nato nel 2007). Conte è da sempre molto riservato per quanto riguarda la propria vita privata.