Incredibili rivelazioni in merito al futuro de La Vita in Diretta: cosa ne sarà degli attuali conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano?

Dopo mesi di sconfitte in termini di audience, La Vita In Diretta è riuscita a guadagnare qualche punto di vantaggio su Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Di recente, infatti, i due programmi hanno avuto quasi lo stesso share. Tuttavia una notizia ufficiosa pubblicata su “La Repubblica” è giunta come un fulmine a ciel sereno. Secondo il noto quotidiano, infatti, Lorella Cuccarini potrebbe lasciare la trasmissione pomeridiana di Rai Uno.

La Vita In Diretta: news incredibili

Come detto, dopo essere stata ripetutamente battuta dal pomeriggio della Carmelita nazionale, La Vita in Diretta ha contato di recente ben 3 milioni di telespettatori, raggiungendo un vero record. Gli ottimi ascolti hanno così permesso alla ex ballerina di Buona Domenica di prendersi una rivincita, dopo un inizio di stagione non del tutto esaltante. Nonostante ciò, alcune fonti di viale Mazzini hanno parlato del futuro della Cuccarini in termini non proprio edificanti.

Mentre Alberto Matano di sicuro resterà nello show, lei infatti vi potrebbe rinunciare.





Il motivo sarebbero peraltro dei presunti attriti con il giornalista calabrese sorti dietro le quinte. Tale notizia ha ovviamente sorpreso parecchio i fan della trasmissione, dal momento che di fronte alle telecamere i due si mostrano sempre affabili e in grande sintonia. Inoltre, prima dell’inizio della trasmissione qualche mese fa, proprio Matano aveva difeso la Cuccarini dagli attacchi della storica “rivale” Heather Parisi.