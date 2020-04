Un'anziana riprende Maurizia Paradiso per aver parcheggiato al posto degli invalidi, e lei la offende mostrandole il lato B.

Maurizia Paradiso si è resa protagonista di una lite shock che in queste ore sta facendo il giro dei social. Dopo aver parcheggiato in un posto per gli invalidi (senza esibire sull’auto l’apposito cartellino) l’ex attrice a luci rosse ha insultato un’anziana che l’aveva ripresa, e per farlo si è anche abbassata i pantaloni mostrandole il suo posteriore.

Maurizia Paradiso: la lite shock

Davanti a un parcheggio di un supermercato Maurizia Paradiso si è impossessata di un posto per gli invalidi, ma un’anziana signora le avrebbe fatto notare di non poterlo fare e da qui è scoppiata una lite che è presto degenerata. L’ex attrice a luci rosse ha riempito d’insulti la donna e per finire si è abbassata i pantaloni mostrandole il suo lato B.

La signora è rimasta sgomenta, e ha intimato all’attrice di “vergognarsi in quanto donna”. Lei, per tutta risposta, ha obiettato con la verità: “Veramente sono un trans, non una donna!” La lite, ripresa da qualcuno degli astanti in fila al supermercato è finita sul web, dove ha scatenato un putiferio.

In tanti hanno preso le parti della signora, intimando a Maurizia Paradiso di chiedere pubblicamente scusa per quanto successo (per altro in piena emergenza Coronavirus). L’attrice non ha replicato, e anzi non è sembrata minimamente intenzionata a tornare sui propri passi (tant’è che, nonostante la furia della signora, ha continuato a lasciare la sua macchina nel parcheggio riservato agli invalidi, e non è chiaro se avesse le carte in regola per poterlo fare).