Paola Barale ha raccontato come starebbe trascorrendo la quarantena, tra volontariato e nostalgia dei genitori.

Paola Barale sta trascorrendo la quarantena da sola e ha deciso di aiutare come volontaria la Croce Rossa. La showgirl ha raccontato come starebbe trascorrendo queste settimane in auto isolamento, senza poter vedere nessuno.

Paola Barale in quarantena: le parole

Come il resto dei cittadini italiani Paola Barale sta trascorrendo la quarantena in casa, e da diverse settimane non vedrebbe nessuno (neanche i suoi genitori che, ha affermato, per fortuna starebbero bene entrambi, chiusi in casa anche loro). La showgirl ha deciso (come Raoul Bova e Rocio Munoz Morales) di non restare con le mani in mano durante questo periodo di auto isolamento, e così ha prestato servizio come volontaria per la Croce Rossa. Da sempre molto riservata riguardo la propria vita privata, Paola Barale ha sempre preferito glissare sulle domande sui due famosi ex della sua vita: Raz Degan e Gianni Sperti.

Anche in questo caso, nonostante la quarantena, ha sottolineato che per lei il passato è passato e non ci sarebbe motivo di pensarci ancora:





“Se uno continua a guardare al passato, non va avanti. Non sono una persona abitudinaria. Se ho voglia di sentire una persona con cui non parlo da 15 anni, lo faccio, ma non è perché siamo in quarantena. Piuttosto, la quarantena ha confermato quello che già pensavo, ossia che stavamo andando troppo di corsa”, ha affermato.

In quarantena la showgirl ha anche festeggiato il suo compleanno, mentre ai fan di Instagram ha mostrato come avrebbe fatto a tagliarsi i capelli da sola su consiglio del suo parrucchiere di fiducia, e il risultato è stato lodato da tutti.