In risposta a una notizia commentata dal giornalista Roberto Alessi, Pietro Delle Piane ha voluto fare una precisazione sul suo look

Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia che abbiano visto più volte nella Casa del Gf Vip 4, sta trascorrendo la sua quarantena insieme alla sua dolce metà. Nelle scorse ore, ad ogni modo, l’attore ha voluto replicare a una notizia commentata da Roberto Alessi su un noto settimanale di gossip. Così, tramite un video postato su Instagram, l’artista ha detto la sua, mentre il direttore della rivista in questione ha bocciato inesorabilmente il look sfoggiato dall’uomo nei vari programmi dedicati al reality show di Canale 5.

Pietro Delle Piane contro Roberto Alessi

Alessi ha dunque precisato che se in molti hanno perdonato a Delle Piane l’arroganza e il fatto di aver preso in giro Fiore Argento, tuttavia la “tinta marrone topo proprio non va giù a nessuno”.

Grazie al suo fidanzamento con Antonella Elia, ha continuato il giornalista, l’attore sarebbe entrato di prepotenza in tv, litigando con tutti o quasi.

Nella sua replica ad Roberto Alessi, Pietro Delle Piane ha sottolineato come il direttore editoriale abbia ammesso di aver sbagliato. Il giornalista si è infatti scusato per aver dato un giudizio erroneo e frettoloso in merito al rapporto tra l’attore e Antonella Elia. Ma il cosentino ha comunque continuato: “L’unica cosa che non capisco è un errore sul mio cognome. Credo sia un errore di battitura. Poi scrivono che io mi faccio la tinta marrone topo. […] Io non ho mai fatto la tinta, come potete notare”. Sarà chiusa qui la bagarre?