La Regina Elisabetta ha un’abitudine mattiniera che in pochi conoscono: ecco cosa fa la sovrana non appena si sveglia

Elisabeth Alexandra Mary, come sappiamo, è la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, nonché degli altri reami del cosiddetto Commonwealth. Ovviamente la sua giornata si svolge secondo dei ritmi ben definiti, ma forse non tutti sanno che sua maestà ha un’abitudine mattutina che non ha mai cambiato nel corso degli anni. Curiosi di sapere come si sviluppa una giornata tipo della primogenita del Duca di York?

Regina Elisabetta: abitudine mattutina

La Regina Elisabetta si sveglia ogni mattina alle 7.30, mentre il suo staff è già pronto a darle il buongiorno spalancando le tende della sua camera. Tuttavia, non appena si alza dal letto, la 94enne accende sempre la radio per ascoltare le notizie dal mondo su BBC Radio 4. Nel mentre, la sovrana beve una tazza di tè accompagnata da un velo di latte.

Intanto il personale le prepara la vasca da bagno, ma anche qui interviene un preciso rituale prima che la donna si immerga. Queen Elisabeth deve infatti essere certa che l’acqua sia a 17 centimetri e che venga misurata con un apposito termometro.





Dopo essersi lavata, la regina aspetta quindi la sua assistente, che l’aiuta a indossare gli abiti scelti per la giornata. Tre governanti, nel dettaglio, vestono la reale, mentre una parrucchiera personale le aggiusta l’acconciatura. Vestita e ben pettinata, Elisabetta fa infine colazione verso le 8.30 con una spremuta di pompelmo, un toast, della marmellata di arance, yogurt e cereali. Ecco dunque le abitudini mattutine della Regina, che evidentemente ama prendersi cura di sé prima di dedicarsi al lavoro.