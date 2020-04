Decisamente sorprendente è la trasformazione di María Isabel Díaz, alias Soledad, della fortunata serie Vis a Vis di Netflix

Gli spettatori di Vis a Vis sicuramente ricordano con grande affetto Soledad, protagonista della fortunata serie tv in onda su Netflix. María Isabel Díaz, particolarmente in carne nello show, ha però avuto un cambiamento sorprendente tra il 2018 e il 2019, quando è riuscita a perdere addirittura 43 chili.

Nel marzo del 2019 l’attrice è di fatto riuscita a raggiungere la forma fisica da lei desiderata. Orgogliosa del risultato, dettato ovviamente da grande fatica e costanza, ha raccontato nel corso di un’intervista il percorso intrapreso per diventare la donna che sognava di essere. “È stato difficile perché avevo sempre fame, ma ho raggiunto il mio obiettivo. Avevo molti chili da perdere, che stavano influenzando il mio benessere fisico. Avevo problemi a dormire e le ginocchia avevano cominciato a farmi male”.

Soledad, nuova vita

María Isabel ha poi raccontato di essersi messa a dieta proprio per ritrovare il benessere personale nonché per sentirsi più agile. “Sono orgogliosa di avere superato tale sfida. Adesso mi sento leggera come una ballerina”. La complessa prova ha portato l’attrice a dover fare ricorso a ogni briciolo della sua forza di volontà, così da riappropriarsi pienamente del proprio corpo.

Do origine cubana nata nel 1964, al momento “Sole” vive in Spagna. Il personaggio di Soledad Núñez Hurtado è stato del resto particolarmente fortunato per lei, visto anche il grande successo di Vis a Vis. In ogni caso María Isabel Díaz era già un’attrice molto nota, tanto da essere stata scelta anche da Pedro Almodóvar nel 2006 per il film Volver.