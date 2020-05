Madonna è stata positiva al coronavirus: la cantante lo ha scoperto facendo un test che ha rivelato il suo sviluppo degli anticorpi.

Tramite un post su Instagram Madonna ha annunciato di essere stata contagiata dal coronavirus, senza specificare quando e in quale circostanza. Queste le sue parole:”Ho fatto un test e ho scoperto di aver sviluppato gli anticorpi all’infezione“.

Madonna contagiata dal coronavirus

La rivelazione è giunta in uno dei tanti video che la pop star, che dal 16 marzo sta trascorrendo la quarantena in Portogallo con i suoi figli, ha girato per la sua rubrica “Diario della quarantena“. Dopo aver effettuato un test per verificare se avesse contratto la malattia, Madonna ha scoperto di avere sviluppato gli anticorpi e quindi di essere stata positiva in passato.

Non ha aggiunto ulteriori dettagli sulle circostanze in cui presumibilmente sia avvenuto il contagio né specifiche su come ha trascorso la malattia, se da asintomatica o con sintomi lievi.

Una notizia che ha entusiasmato l’artista che, dopo aver avuto questo risultato, ha ammesso di voler trascorrere più tempo fuori casa senza la paura di ammalarsi.”Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l’aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda“, ha affermato.

Come la maggior parte degli artisti internazionali, anche Madonna è stata costretta ad annullare i suoi concerti. Per il 2020 c’era infatti in programma il tour europeo “Madame X” i cui appuntamenti sono stati tutti cancellati. La cantante ha però deciso di fornire un concreto contributo nella lotta al coronavirus finanziando parte della ricerca promossa da Bill Gates per trovare un vaccino.