Uomini e Donne, la reazione di Gemma Galgani alle foto di Sirius

Gemma Galgani è sempre più convinta di voler conoscere Sirius, il corteggiatore 26enne ormai deciso a conquistare la dama del trono over.

Gemma Galgani sembra essere davvero conquistata da Sirius, il corteggiatore 26enne che nella giornata del 30 aprile ha mandato alla redazione di Uomini e Donne una serie di foto e di video in cui rivela finalmente la sua esistenza alla dama del trono over. Nonostante i 44 anni che li separano infatti, la Galgani è sempre più convinta di volerlo conoscere, non dando retta alle raccomandazioni di Tina Cipollari in merito alla grande differenza di età tra i due.



Gemma Galgani, la reazione alle foto di Sirius

L’aspirante corteggiatore di Gemma Galgani ha dimostrato quindi di essere il giovane e aitante uomo che le voci raccontavano, suscitando la piacevole sorpresa di Gemma Galgani, che mentre osservava con attenzione le foto e i video inviati alla redazione non ha potuto nascondere un evidente entusiasmo al pensiero di incontrarlo in futuro.

A questo punto però sono arrivate le frasi provocatorie di Tina Cipollari che rivolgendosi alla neo 70enne ha affermato: “Cosa rispondi a un 26enne che ti chiede se vuoi stare con lui?”, ottenendo però la risposta sicura della Galgani per nulla intimorita dalla differenza d’età: “Mi farebbe piacere continuare a conoscerlo”.



Nonostante le raccomandazioni della Cipollari dunque, che ha cercato di mettere in guardia la dama del trono over spiegandole: “Ma ti rendi conto che quando è nato, tu avevi già superato i 40 anni?“, la Galgani sembra essere decisa nel proseguire la sua avventura con un uomo molto più giovane di lei: “Non lo voglio un uomo di 70 anni, va bene? Mi sento giovane.

Lui è giovane, va bene e mi fa piacere continuare a conoscerlo. Faccio del male a qualcuno?”.