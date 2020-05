Venerdì 1 maggio sono andati in onda il concerto del Primo Maggio, il film sul Covid-19 Contagion, e Pane e Libertà: i dati sugli ascolti.

La serata di venerdì 1 maggio ha raccolto davanti al televisore moltissimi italiani. Alcuni hanno preferito seguire il concerto del Primo Maggio con una veste del tutto nuova, mentre altri hanno optato per il film del 2011 che avrebbe predetto il coronavirus, Contagion. I dati sugli ascolti di venerdì 1 maggio 2020 hanno però premiato Pane e Libertà, con 13,5% di share. Il secondo programma più seguito è stato invece Contagion, con 12,4% di share, mentre il concertone si ferma all’8,7%.

Ascolti venerdì 1 maggio 2020

Grande successo per il film Pane e Libertà che supera per numero di ascolti il film Contagion e il concertone nella serata del 1 maggio 2020. Rai1, infatti, con Pane e Libertà – Giuseppe di Vittorio ha conquistato 3.566.000 spettatori pari al 13.5% di share.

Su Canale 5 il film Contagion ha raccolto davanti al video 3.334.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Su Rai2 con NCIS ha interessato 1.660.000 spettatori, pari al 5.5% di share. A seguire The Rookie ha totalizzato 1.506.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia 1 andava in onda The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 che ha intrattenuto 1.960.000 spettatori (pari al 7.1% di share). Rai3 – dalle 20.34 alle 0.22 – ha trasmetto il Concerto del Primo Maggio che ha raccolto davanti al video 2.264.000 spettatori pari ad uno share dell’8.7%.





Su Rete4 Quarto Grado attira l’attenzione di 1.547.000 spettatori con il 6.7% di share.

La7 con Propaganda Live ha registrato 1.292.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of segna 811.000 spettatori con il 2.9%. infine, sul Nove I Migliori di Fratelli di Crozza ha raccolto 534.000 spettatori con l’1.9%.