Perché Contagion è il film più accurato scientificamente tra tutti quelli realizzati sui virus? Lo rivelano i virologi.

Contagion è il film più scientifico di tutti tra le pellicole che trattano il tema dei virus. Ad affermarlo sono gli stessi virologi. Ma perché ciò è plausibile? Il film, uscito al cinema nel 2011, fa riferimento all’esperienza di Nathan Wolfe, virologo americano. Questi, infatti, ha contribuito alla sceneggiatura portando sul set l’esperienza personale: Wolfe ha trascorso otto anni della sua vita andando in giro per l’Africa subsahariana e il sud-est asiatico con un team di collaboratori. Il suo obiettivo era quello di svolgere ricerche biomediche per scovare microorganismi parassiti patogeni, per studiarli, catalogarli e mettere a disposizione il suo lavoro affinché l’OMS fosse a conoscenza di potenziali rischi infettivi per gli esseri umani.

Contagion è il film più scientifico di tutti

Contagion è il film più scientifico di tutti grazie al grande lavoro di equipe svolto dal regista Steven Soderbergh che ha contattato una serie di figure di rilievo del settore medico affinché potessero migliorare la storia garantendo plausibilità nelle azioni dei personaggi e nello sviluppo del contagio.

Il regista di Contagion ha fatto una serie di domande atte a dare una struttura verosimile alla pellicola: “Dove nasce il virus? Come si propaga l’infezione? In quale modo le strutture sanitarie affrontano l’emergenza?”.





Ed è così che nei titoli di coda, alla voce consulenti, si possono leggere nomi di personalità come: Ira Blumen, Billy Goldberg, Natasha K. Griffith, la patologa veterinaria Tracey McNamara, gli epidemiologi Michael J. Ryan e Larry Brilliant, la ricercatrice scientifica per l’esercito USA Connie Schmaljohn e la giornalista Laurie Garrett vincitrice del premio Pulitzer per i suoi reportage sul virus dell’Ebola. A loro si sono i virologi Ian Lipkin, un luminare in materia, e Nathan Wolfe, considerato nel 2011 dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti del pianeta.

Il ruolo di Nathan Wolfe

Proprio alle lezione di Nathan Wolfe ha preso parte anche lo sceneggiatore di Contagion, Scott Burns, così da poter acquisire le competenze di base sull’argomento ed esporre al meglio la diffusione del virus e i suoi effetti collaterali nella narrazione del film.

Tra gli esercizi che il virologo ha adottato per l’insegnamento, c’è stato anche quello del virus inventato: un grande insegnamento per Burns che è riuscito a riportare il tutto nella pellicola Contagion.