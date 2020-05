Contagion, la profezia degli scienziati rivelata da Scott Burns: "Ci dissero che una pandemia ci sarebbe stata". Tutte le coincidenze.

Contagion, secondo quanto riferito dallo sceneggiatore del film, uscito al cinema nel 2011, gli scienziati avevano previsto una pandemia globale. E infatti non sono mancate le polemiche sui social per la decisione di mandare in onda Contagion: “Ma chi è il pazzo sadico che ha deciso di mandare in onda in prima serata un film su una pandemia durante una pandemia? Cioè è come vedere ‘The Flight’ in aereo”. Ma anche: “Mr G. Sono l’unico a pensare che invece trasmettere #contagion sia stata una delle poche mosse indovinate e astute fatte da Mediaset nelle ultime settimane?”. Solo alcuni dei commenti social dopo la decisione di Canale 5 di mandare in onda ieri in prima serata ‘Contagion’, che comunque ha premiato in termini di ascolti: 3.334.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Contagion: “Scienziati avevano previsto la pandemia”

Ma è stato lo sceneggiatore del film Scott Z.

Burns a spiegare il motivo delle analogie tra il film Contagion e la pandemia di coronavirus. In un’intervista rilasciata al sito Slate.com, Burns spiega di avere interpellato decine di scienziati per lavorare al film e renderlo credibile. Tutti avrebbero concordato a proposito di un aspetto: “È stato molto strano per me che, sia sui social che nelle conversazioni con gli amici, le persone mi dicessero: ‘È incredibile quanto sia simile’. Non trovo sia così sorprendente, perché gli scienziati con i quali ho parlato, e ce n’erano molti, hanno detto tutti che si trattava di capire quando quello che accade nel film sarebbe accaduto nella realtà, non se sarebbe mai accaduto”.





Non è un caso che nei titoli di coda, alla voce consulenti, si possano leggere nomi di personalità scientifiche come: Ira Blumen, Billy Goldberg, Natasha K.

Griffith, la patologa veterinaria Tracey McNamara, gli epidemiologi Michael J. Ryan e Larry Brilliant, la ricercatrice scientifica per l’esercito USA Connie Schmaljohn e la giornalista Laurie Garrett vincitrice del premio Pulitzer per i suoi reportage sul virus dell’Ebola. A loro si sono i virologi Ian Lipkin, un luminare in materia, e Nathan Wolfe, considerato nel 2011 dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti del pianeta.