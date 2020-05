Il 1 maggio la band dei Queen ha voluto rilasciare un videoclip in cui rivisita un celebre pezzo per aiutare i medici dell'OMS.

In occasione del 1 maggio, i Queen hanno voluto proporre una versione alternativa di We Are The Champions, rivolta a tutti quei medici e operatori sanitari che da mesi lottano contro il coronavirus. I ricavi della canzone saranno destinati proprio al fondo solidarietà Covi-19 dell’OMS.

Coronavirus, videoclip dei Queen per l’OMS

Artisti e cantanti di tutto il mondo in questi mesi si sono dati da fare per raccogliere fondi da destinare alla lotta coronavirus, e non potevano di certo mancare all’appello i Queen, sempre presenti quando c’è di mezzo la solidarietà.

In occasione del 1 maggio, Bryan May, il famoso chitarrista del gruppo e Roger Taylor, batterista hanno rilasciato un videoclip in cui rivisitano “We are the champions”, cambiando il pronome “we” con “you”.

Inno ai medici

La voce dell’eterno Freddy Mercury è stata sostituita per l’occasione dal cantante Adam Lambert che come il resto della band ha preso parte all’iniziativa a distanza, ognuno nelle rispettive case.

Gli incassi saranno devoluti al fondo Covid dell’OMS.

“Proprio come i nostri genitori, nonni e bisnonni che hanno combattuto per noi in due guerre mondiali, quei guerrieri coraggiosi in prima linea sono i nostri nuovi campioni“, ha detto May.

You are the Champions

“Ciò significa che medici, infermieri, addetti alle pulizie, facchini, autisti e tutti coloro che rischiano tranquillamente la vita ogni giorno per salvare la vita dei nostri parenti. Siete tutti campioni!”, ha concluso il chitarrista.

Non solo parole di conforto però da parte del vurtuoso musicista. In un’intervista alla Bbc, qualche tempo fa, il musicista si era scagliato contro la Gran Bretagna, criticando l’assenza di dispositivi di sicurezza negli ospedali attrezzati alla pandemia.