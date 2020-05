Georgina ancora una volta ha scatenato i social, postando una foto mentre stende i panni in perizoma.

Georgina Rodriguez, la bella fidanzata di Cristiano Ronaldo ha postato su Instagram una foto sexy in cui stende il bucato in perizoma. Una foto che in poco tempo ha scatenato social, tra chi la reputa eccessiva e chi la difende. Georgina è tuttora a Madeira con il campione della Juventus, ma il loro ritorno a Torino è previsto il 4 maggio.

Georgina fa bucato in perizoma su Instagram

Anche una foto in perizoma mentre fai il bucato puà scatenare Instagrama se ti chiami Georgina Rodriguez. La bella fidanzata di Cristiano Ronaldo, infatti, nella giornata del 1 maggio ha postato su Instagram una foto in versione casalinga in cui stende i panni con addosso solo un perizoma.

Non è certo la prima volta che la bella spagnola mostra le sue curve sui social, ma questa volta il lato B ha diviso i follower tra chi la ammira e chi la critica.

Nel bene o nel male, Georgina ha raggiunto il suo intento, ottenendo quasi 2 milioni di likes.

Visualizza questo post su Instagram Paños al aire 🍑💣💥 @aloyoga Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 1 Mag 2020 alle ore 4:20 PDT

Quarantena di lusso

Ricordiamo che Georgina e Cristiano Ronaldo stanno passando la quarantena a Madeira, nella città natale del campione della Juventus che inizialmente aveva lasciato Torino solo per restare accanto alla madre ricoverata in ospedale per un ictus.

Dal 10 marzo Cristiano Ronaldo e famiglia stanno vivendo al quarantena in una villa provvista di tutti i confort, ma secondo quanto riportano fonti vicine alla Juventus, già il 4 maggio il portoghese tornerà in Italia, nonostante non sia stato ancora ufficializzato il ritorno agli allenamenti per le squadre di Serie A.