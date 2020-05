Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 4 al 10 maggio 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all'oroscopo settimanale dal 4 al 10 maggio 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha divulgato l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 maggio 2020. Qui tutti i dettagli segno per segno tenendo conto delle categorie di amore e vita professionale.

Oroscopo settimanale Fo dal 4 al 10 maggio 2020

Ottimo periodo per Toro, Vergine e Capricorno che l’astrologo ha quotato con cinque stelle su cinque. Difficoltà maggiori invece per il Leone, l’unico ad avere soltanto due punti.

Ariete

Una buona armonia potrebbe essere riconducibile al transito di Venere che accompagnerà i nati sotto questo segno fino alla fine di giugno. Se le coppie hanno resistito alla bufera degli ultimi tempi, ora la situazione sarà in netto miglioramento.

Toro

Quello di questa settimana è un cielo importante per cominciare a vivere una bella relazione. Bisognerà quindi cercare di non chiudere le comunicazioni con il mondo perché le occasioni di incontro, anche online date le restrizioni anti coronavirus, aumenteranno.

Gemelli

Venere e Marte sono attivi, dunque è difficile che non si abbia un riferimento d’amore.

Molto dipende comunque dal proprio modo di gestire i sentimenti: ci vorrebbe infatti più calore e passione. Quando alla professione, il lavoro dipendente ha portato qualche soldo in meno ma sono possibili recuperi e importanti novità.

Cancro

La situazione amorosa resta un po’ conflittuale e indecisa per chi trascina da tempo una relazione. Anche nelle coppie più forti c’è stata qualche tensione e un momento di recupero potrebbe arrivare tra giovedì e venerdì, giornate ottime per dire le cose che non vanno.

Leone

Venere favorevole rende affascinanti questi giorni ma i nati sotto questo segno sono troppo presi dal lavoro e hanno bisogno di più leggerezza. Sole, Merurio, Marte e Saturno dissonanti dicono che in qualche caso anche in questo campo bisognerà ripartire da zero o che alcuni sforzi non sono stati del tutto riconosciuti.

Vergine

E’ un cielo particolare per i sentimenti.

Giornate come quella di venerdì possono riportare alla mente qualche disagio ma sarà possibile rinsaldare le storie che hanno vissuto problemi negli ultimi tempi. La situazione professionale promette qualcosa di buono.

Bilancia

Anche nelle relazioni più stabili ci sono state tensioni per lo più a causa di questioni di soldi o lavoro. Da giugno però le cose andranno meglio ma solo se si sarà in grado di mettere una pietra sopra alle incomprensioni che non hanno possibilità di essere sanate.

Scorpione

Venere continua un transito neutrale: ciò non significa che non si è interessati all’amore ma che si vorrebbe ricevere qualche imput dall’esterno. In generale si ha la testa tra le nuvole e questo può comportare qualche piccolo disturbo anche nelle relazioni.

Attenzione alla giornata di mercoledì.

Sagittario

Il pianeta dell’amore è in opposizione. Questo vuol dire che si metterà fine, in qualche caso, ad una storia nata da poco che si è dimostrata non interessante negli ultimi mesi. Resteranno infatti in piedi solo le amicizie vere che promettono il meglio per il futuro.

Capricorno

Cielo importante per le relazioni grazie alla presenza di Giove nel segno. Le giornate migliori sono quelle della seconda parte della settimana che favoriranno anche progetti a lunga scadenza. Anche coloro che hanno poi vissuto una crisi aziendale o personale possono iniziare a tirare un sospiro di sollievo soprattutto tra una settimana quando Marte tornerà favorevole.

Acquario

Tanti nati sotto questo segno stanno pensando di aver perso anni nella ricerca di una chimera irraggiungibile e proprio per questo si avrà voglia di recuperare in breve il tempo perduto.

Con questo cielo sarà possibile fare nuove conoscenze.

Pesci

Il fatto che Marte entri nel segno accorcia le distanze in amore e favorirà le nuove storie anche se il transito di Venere potrà fare da ghigliottina per quelle incerte. Qualche buona notizia in campo lavorativo arriverà nella seconda parte del mese.