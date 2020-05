Su Instagram Benedetta Rossi ha pubblicato una sua foto da giovane ritratta in cui sembra irriconoscibile.

La famosa cuoca-influencer Benedetta Rossi, molto apprezzata per la sua ironia, dolcezza grande semplicità su Instagram ha deciso di postare una foto da giovane in cui ritratta con una folta chioma di capelli lunghi. Una foto che in poche ore ha fatto il giro del social, tra followers e non che hanno dato vita ad una serie di commenti d’apprezzamento.

Benedetta Rossi: la foto da giovane su Instagram

La simpaticissima Benedetta Rossi, cuoca-influencer molto apprezzata per la sua simpatia e dolcezza è anche una persona molto schietta e ha imparato che prima o poi, volente o dolente, essere famosi significa doversi scontrare con i “leoni da tastiera” che criticheranno ogni tua mossa, indipendemente dai gusti.

Proprio per questo motivo, Benedetta ha deciso di celebrare una sorta di battesimo del fuoco, mostrando ai suoi numerosi fan una foto particolarmente amarcord sul suo profilo ufficiale Instagram.

Benedetta appare assolutamente molto diversa da come la vediamo oggi: molto giovane, capelli lunghissimi, ricci, con tanto di ciuffo e orecchini a cerchio piuttosto vistosi.

In quello scatto aveva 14 anni ma, se lo si osserva con attenzione, in realtà non è affatto cambiata: lo sguardo è sempre lo stesso, come la sua espressione con la quale si mostra in foto.





Autoironia

Il suo viso ora può dire di avere vissuto qualche primavera in più, come potranno far notare le zampettine di gallina, ma a 48 anni l’autoironia non puà che essere un segno di grande maturità.

E c’è infatti chi commenta, dicendo che: “La mia mamma diceva che la simpatia vince la bellezza”, facendo intendere la bellezza non è tutto, e che la simpatia arriva sempre ai cuori della gente.