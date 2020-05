Heather Parisi ha voluto mandare un messaggio a Verissimo in cui esprime parole d'affetto per l'Italia e gli Usa, colpiti dal virus.

L’ex ballerina america Heather Parisi ha voluto mandare un video-messaggio al programma Verissimo da Hong Kong, città in cui attualmente risiede. Nel messaggio la soubrette ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza all’Italia e Stati Uniti, i due paesi cardine per la sua carriera e colpiti dal coronavirus, facendo filtrare però poco ottimismo sui tempi che ci attenderanno in futuro.

Heather Parisi a Verissimo: “Tempi durissimi”

Nonostante si trovi ad Hong Kong con la famiglia, Heather Parisi ha voluto inviare un videomessagio a “Verissimo“. La ballerina e showgirl americana ha voluto esprimere un pensiero di speranza e vicinanza per gli Stati Uniti e Italia, suoi due paesi del cuore, ma facendo filtrare molta negatività sulle condizioni di vita in chiave futura.

“Vorrei dire che ce la faremo e vivremo meglio di prima ma ci aspettano tempo durissimi dal punto di vista economico e sociale”, spiega Parisi che poi aggiunge: “Il mondo è cambiato per sempre, dovremo adattarci a una realtà diversa.

La vita normale non sarà più la stessa: trovarsi insieme, viaggiare per il mondo non sarà più possibile“.





Regola d’oro

In conclusione, come ormai è solito fare in questi mesi, anche la soubrette ha voluto ricordare le regole da seguire per contenere al minimo il rischio di contagio: “La regola d’ora in avanti sarà la ‘distanza sociale. Ecco il mio consiglio a tutti i telespettatori:State al sicuro e usate la mascherina“