Mara Venier e la quarantena: “Ho messo su 8 kg, mangio soltanto”

Mara Venier in quarantena ha preso peso: ad ammetterlo è la stessa conduttrice di Domenica In che racconta come è cambiata la sua vita.

Mara Venier durante la quarantena ha preso peso. Ad ammetterlo, candidamente, è la stessa padrona di casa di Domenica In durante un’intervista concessa a Geppi Cucciari nel contenitore radiofonico “Un giorno da pecora”. La zia, Mara Venier, come moltissimi italiani, sta vivendo un vero e proprio ‘dramma’ durante la quarantena forzata a causa del Coronavirus. “C’ho un terrazzo, cammino lì ma non me ne frega niente manco di camminare, io lavoro, pulisco, scopo, spazzo e poi non faccio altro che cucinare e mangiare. Ho preso 8 chili, 8 chili ho preso. Esco una volta alla settimana per fare la spesa e la domenica per fare Domenica In. Rispetto regole e misure, ed è giusto così”. Per Mara Venier è una quarantena passata con il compagno Nicola Carraro: “Ma mi manca mio nipote Claudio”.

Mara Venier peso: il problema della quarantena

Dunque, durante il lockdown la zia più famosa di Italia, Mara Venier, si è dilettata ai fornelli e ha cucinato per lei e il compagno. Lo scarso movimento, però, l’ha portata ad avere un aumento di peso mettendo su ben 8 chilogrammi.

Ma è cambiata anche la sua quotidianità per quanto concerne il lavoro. “Sono completamente sola con una piccola squadra che mi sostiene anche moralmente, all’inizio non è stato facile per me andare in onda a Domenica In. Mi trucco a casa, mi faccio i capelli a casa”.





Mara Venier su Instagram ha più volte documentato le sue giornate tra pulizie del terrazzo e cucina, ma non accenna mai a perdere la sua verve e la sua ironia, scatenandosi ai fornelli e brindando con i followers. E come ogni domenica si diverte a chiacchierare con i suoi ospiti sul fortunato programma di RaiUno.