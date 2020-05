Maurizio Costanzo ha confessato chi, secondo lui, condurrà il Festival di Sanremo nel 2021.

A causa dell’emergenza Coronavirus si è vociferato che Sanremo 2021 potesse persino saltare o essere rimandato, mentre secondo alcune indiscrezioni il conduttore della 70esima edizione dello show – Amadeus – avrebbe potuto tornare per la seconda volta sul palco dell’Ariston. A insinuare dubbi a tal proposito c’ha pensato Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo: la rivelazione

Sembra che Maurizio Costanzo non sia molto convinto della possibilità che Amadeus torni al Festival di Sanremo 2021. Secondo il marito di Maria De Filippi la 71esima edizione dello show verrà condotta (per la terza volta) da Paolo Bonolis, uno dei conduttori più ammirati dallo stesso Costanzo. In passato Bonolis ha condotto l’edizione del 2005 e quella del 2009 del prestigioso Festival musicale, ma questa volta per la kermesse sono tanti i dubbi sulla sua partecipazione e su quella di Amadeus (che, almeno durante la 70esima, non è stato esente da critiche).

A causa dell’emergenza Coronavirus sembra anche che la famosa kermesse musicale possa subire delle modifiche, e essere rimandata a un periodo in cui non si rischi di mettere a repentaglio l’incolumità di ospiti, pubblico e artisti in gara.

A tal proposito si era espresso lo stesso patron dell’Ariston che aveva proprio affermato di aver preso in considerazione diverse ipotesi (compresa quella di svolgere lo show in maniera del tutto nuova, e magari a distanza come si è fatto per il celebre concertone del 1° maggio). Per sapere se Costanza ci abbia visto giusto sulla conduzione di Paolo Bonolis bisognerà attendere altro tempo, e per il momento sulla questione – via social – tutto tace.