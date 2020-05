Carmen Russo ha confessato i problemi economici che lei e suo marito avrebbero avuto a causa del Coronavirus.

Carmen Russo ha confessato come lei e suo marito, Enzo Paolo Turchi, starebbero trascorrendo la quarantena. La famosa ballerina ha rivelato che a causa dell’emergenza Coronavirus lei e suo marito avrebbero avuto ingenti danni economici.

Carmen Russo: i problemi economici

Carmen Russo ha espresso la sua solidarietà verso coloro che – durante questo periodo d’emergenza dovuta al Coronavirus – non starebbero lavorando, facendo enormi sacrifici (economici e non solo) per salvaguardare se stessi e gli altri. La showgirl ha dichiarato che per via di questa terribile situazione anche lei e suo marito Enzo Paolo Turchi avrebbero subito importanti perdite: i due possiedono due scuole di ballo che, purtroppo, si sono visti costretti a chiudere in attesa che questo periodo passi.





“Con la chiusura della nostra scuola di danza abbiamo subito una forte perdita economica.

E soprattutto siamo consapevoli che, finita l’emergenza, saremo tutti più poveri e le famiglie avranno altre priorità rispetto al frequentare lezioni di ballo”, ha rivelato Carmen Russo che, via social, ha intimato ai suoi fan di restare a casa e di attenersi alle direttive. La ballerina ha rivelato anche che quando l’emergenza sarà finito lei vorrebbe fare ritorno a Medjugorie, luogo di pellegrinaggio a cui è molto legata (anche a seguito della nascita di sua figlia Maria).

La ballerina e suo marito gestiscono due scuole di ballo che si trovano a Napoli e Palermo e Carmen Russo ha rivelato che la loro principale fonte di guadagno deriverebbe proprio dagli introiti di queste due attività.