La casa di Tina Cipollari? Una villa immersa nel verde

Tina Cipollari ha una splendida casa a Roma dove vive con i suoi figli e dove abitava anche il suo ex marito, Kikò Nalli.

Tina Cipollari ha lasciato la sua casa d’origine, a Viterbo, per trasferirsi a Roma: nella Capitale la bella opinionista avrebbe acquistato una deliziosa villetta dove è andata a vivere con i suoi tre figli (avuti dall’ex marito Kikò Nalli).

Tina Cipollari: la casa dell’opinionista

Spesso sui social Tina Cipollari ha condiviso con i fan i momenti d’intimità in cucina o con la sua famiglia nella deliziosa villetta che avrebbe acquistato a Roma. La casa sarebbe rustica, con dettagli etnici e immersa nel verde: qui Tina avrbebe trovato la serenità prima accanto a Kikò Nalli e ora insieme a Vincenzo Ferrara (il ristoratore fiorentino che sembra un giorno la condurrà all’altare). Inizialmente Tina abitava in casa col suo ex marito, Kikò Nalli, con cui il matrimonio è naufragato pacificamente ma con il quale la convivenza sarebbe stata impossibile (anche a seguito dei legami iniziati da entrambi dopo la separazione).

La casa è circondata da un ampio giardino in cui i figli di Tina si divertono a giocare, fare scherzi e rincorrersi.

Nella cucina è presente un’ampia penisola e un forno a legna dove l’opinionista e i suoi bambini amano preparare pizza e pane fatto in casa. Tina Cipollari – che ha ammesso di essere un’amante del buon cibo – si è spesso ripresa ai fornelli della cucina, sua stanza preferita all’interno della casa.