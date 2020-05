Il 13 agosto 2019 Chad T. Boyce, noto per il suo ruolo in "The 100", si è spento tragicamente: chi era e come è morto?

Il 13 agosto 2019 Chad T. Boyce, noto per il suo ruolo nella popolare serie The 100, ha perso la sua lotta contro il cancro esofageo dopo una lunga e testarda battaglia. È nato a Columbus, nell’Ohio, il 1 ° marzo 1975. Chad ha vissuto in numerose città durante la sua troppo breve esistenza, ma ha trascorso a Marengo, nell’Ohio, gli ultimi nove anni, prima di spegnersi tragicamente.

Chad Boyce (The 100): biografia

Un’altra tragedia ha colpito la popolare serie in corso, The 100. L’equipaggio ha perso un altro membro: si tratta di Chad Boyce. Chad Boyce stava lavorando come cameraman nella serie quando è morto nel 2018. I fan della serie sono venuti a conoscenza di questo quando il finale di stagione ha dedicato l’episodio proprio a Boyce.

La causa della morte non è stata rivelata.

Altre sue opere includono Punch 2002, in cui ha lavorato come apprendista presso il Dipartimento di macchine fotografiche ed elettriche.

Molti dei suoi amici e familiari hanno espresso le loro condoglianze su Facebook.

Joe Fiss: “Mi mancherai, amico mio, ci vediamo di nuovo un giorno andato troppo presto”.

Shanna Ashton Grenier: “Ha toccato la vita di molti, incluso il mio? il mio amore e le mie preghiere vanno a tutti gli amici e la famiglia del Ciad”.

Tyler Beecher: “Sono sbalordito. Prego per la sua famiglia e i suoi amici. Il suo sorriso potrebbe illuminare una stanza, ci mancherà”.

Bethany Jane: “Stai tranquillo amico mio, ti mando tanti abbracci. Sono sconvolta, spero che ci stiate guardando tutti da lassù e so che penserò a voi ogni giorno”.

Fino ad ora due membri dell’equipaggio dei 100 sono morti durante la sua produzione.

Prima di Chad, infatti, anch il famoso stuntman della serie, Clay Virtue, ha perso prematuramente la vita.