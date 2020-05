Gianni Morandi si immortala mentre passeggia nel parco. Posta la foto su Instagram e poco dopo i suoi fan lo accusano di non rispettare le normative anti-Covid.

Gianni Morandi si immortala nel parco senza mascherina ed i suoi fan insorgono. “Senza parole” commentano sul suo profilo social. Ma il cantante ha una giustificazione più che valida.

Gianni Morandi senza mascherina: fan in rivolta

Il primo maggio Gianni Morandi, noto a tutti per la sua attività social, si immortala nel giardino di casa e posta poco dopo lo scatto. Il cantante è però senza mascherina: nessuna protezione per lui. È all’aperto nella sua abitazione, ma i suoi fan questo non lo sanno. Sconcertati, commentano prontamente sotto il post, accusandolo di non rispettare le normative anti-Covid.

Nell’immagine Gianni si trova vicino ad un albero, ma nella didascalia non ha precisato che si trovasse nella sua abitazione. Ha solo fatto presente che fosse un autoscatto e non la solita foto scattata dalla moglie Anna. I fan quindi si sono scagliati scrivendo frasi come «Gianni noi stiamo a casa per proteggere gli anziani e tu vai al parco senza mascherina? Non ho più parole». Inizia così una diatriba tra haters e fan.





Coloro che difendevano il cantante non hanno immediatamente risposto. «Informatevi meglio, Gianni ha un bel parco nella sua casa», continuando: «È casa sua, può stare senza mascherina». Come è sua abitudine fare, anche il cantante è poi intervenuto, sempre però con gentilezza e ironia.